Inter che formazione contro il Lugano? Qualcuno sarà adattato

(Di domenica 14 luglio 2024) L’tra tre giorni sfiderà ilin amichevole. Pochi giocatori a disposizione di Inzaghi e dunque anche lamolto provvisoria. I PRESENTI – L’tra tre giorni sfiderà ilnella prima amichevole precampionato. I nerazzurri faranno sei partite prima del 17 agosto, esordio in Serie Ail Genoa, la primagli svizzeri mercoledì. Simone Inzaghi affronterà questo test con gli uomini che ha tuttora a disposizione, ossia quelli già presenti dal primo giorno di ritiro iniziato ieri. Dal 18 in avanti arriveranno poi altri giocatori, in particolar modo Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Ad oggi ad Appiano Gentile stanno lavorando pochi uomini della Prima squadra: Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Mkhitaryan, più i nuovi arrivati Josep Martinez, Topalovic e Taremi.