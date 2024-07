Incendio in un appartamento Fiamme dal vano cucina Muore il cane del proprietario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Scoppia unin una abitazione di Castelnovo Monti: purtroppo per ildelnon c’è stato nulla da fare. L’animale, che si trovava sotto il letto, è morto nel rogo. è accaduto ieri, nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco di Castelnovo Monti sono intervenuti attorno alle 13.30, con una Unità cinofila, in via Enzo Bagnoli. Qui si era sviluppato un rogo in un, coinvolta in particolare la zona giorno. Lesarebbero partite dal. Sotto al letto è stato trovato, purtroppo senza vita, ildella casa. Sarebbe morto a causa delle inalazioni dei fumi sprigionati dall’. In via Bagnoli è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Toano. Nessuna persona è rimasta ferita e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le, non sono state coinvolte le abitazioni vicine.