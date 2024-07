Il Pisa punta forte su Adamarola Jevsenak già in ritiro a Bormio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Proseguono le trattative con il Crystal Palace. Il nomesu cui ilstando è quello di Tayo Adaramola, 20 anni, terzino sinistro della nazionale under 21 irlandese. L’operazione potrebbe andare in porto in prestito, come già avvenuto lo scorso anno ai belgi del Molenbeek (Knaster ha quote societarie in entrambe le squadre) e l’anno prima al Coventry City. Il giocatore è valutato circa un milione e mezzo di euro, ma lo scorso anno il prestito oneroso fu di 800 mila euro. Differenti valutazioni invece, nonostante il sondaggio compiuto dai dirigenti, potrebbero essere fatte dal Crystal Palace per Malcolm Ebiowei e per Malachi Boateng, ma la sensazione è che non siano piste caldissime come. Nel frattempo Zan, 21enne del Benfica, sarà aggregato fin da subito neldi, in attesa del transfer che arriverà all’inizio della prossima settimana dall’estero.