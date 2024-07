FA’ LA TUA SCELTA – WWE MONEY IN THE BANK 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 luglio 2024) TUTTO IN UNA NOTTEL’affare Drew McIntyre/CM Punk vede aggiungersi un nuovo pericoloso elemento.La reazione di Seth Rollins nel post match di MITB ed il faccia a faccia nella notte successiva a Raw, vuole lanciare un messaggio ben preciso.E’ giusto ricordare come l’infortunio di Punk alla Royal Rumble abbia di fatto solo rinviato la sfida tanto attesa per Wrestlemania.Probabilmente a Summerslam avremo (come è giusto che sia) il one-on-one tra Punk e Drew.Una storyline costruita da diversi momenti chiave.CM Punk è stato per diverse volte l’artefice delle sconfitte di McIntyre, compreso l’incasso della valigetta aIn The.Ma quanto promesso da Rollins potrebbe farci intuire una sua interferenza nel match del ppv dell’estate.