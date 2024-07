Dal mini dress romantico e minimalista alla combo crop top + pantaloncini sfrangiati Due outfit da autentica western girl moderna accessori inclusi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 luglio 2024) Viaggio nel deserto del Texas in stile cow, quale look scegliere? Le opzioni vincenti sono due e compongono la valigia perfetta per l’estate. L’boho chic in stile festival neo hippie, con l’abitocolor panna con gliin tonalità cuoio. E il look da rodeo glam con la camicia leggera a quadretti, gli shortse gli stivali con fibbia. Estate al mare o in città: 5 look per il mese di luglio X Un kit da villeggiatura impareggiabile, composto da elementi leggeri e proporzioni short ma di grande carattere, che rimanda al trend lanciato da Beyoncé qualche mese fa.