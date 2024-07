Boxe donne sfida internazionale E’ la prima volta in provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Per lanella storia della nostrasarà assegnato un titolodi pugilato femminile. Domenica 21 luglio, infatti, nella pista polivalente di Piazza Rossini a Bottega di Vallefoglia si sfideranno Nadia Flalhi e la marocchina Mahjouba Oubtil per il titolo del Mediterraneo Wbc. La serata inizia alle 20 con sei match non professionistici Iba. Seguiranno due incontri di pesi super leggeri, uno maschile con sul ring Davide Cacchiarelli cheStefano Failla nei pesi massimi leggeri 4x3 e un incontro femminile di pesi superleggeri 8x2 con Erica Montalbini e Imma Mancuso. Al temine la grandedelle due campionesse per la corona del Mediterraneo. La manifestazione è stata organizzata da Giuseppe Uguccioni della Sep (Sport Event Promoter) e da Gio Bulemi della palestra Miami Figthing Boxing.