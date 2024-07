Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi piccolo incidente in macchina | i fan riprendono tutto Il video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024), l’in auto. I due protagonisti del Grande Fratello 2023 erano stati invitati ad una serata in Sicilia e qui, ad aspettarli fuori dal locale, c’erano tantissimi fan che volevano vedere coi proprio occhi se i rumors sul loro rapporto fossero veri oppure no. Per chi non lo sapesse infatti, i due sembrano aver annunciato una vera e propria ‘relazione’ se così possiamo dire. >> “Siamo marito e moglie”. Nozze ‘a sorpresa’ per la coppia vip, location da sogno e cerimonia privata Una settimana fa, ai primi di luglio, è arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano: “insieme a Roma Termini alle 16 di oggi”. Prima ancora i due sono stati visti passeggiare per le vie della Capitale.