Ancora poco tempo per andare in pensione anticipata | la scadenza è vicinissima fai presto invia la domanda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Non perdereperché manca davvero pochissimo per faredi prepensionamento. Sbrigati o rischi di dover continuare a lavorare. Ci sono treni che non passano due volte e, quindi, bisogna prenderli al volo. Laè uno di questi “treni”. Sbrigati a fareo rischi di dover continuare a lavorareper parecchi anni. Vediamo tutto nei dettagli. A breve non potrai più fareper la/Cityrumors.itIl più grande sogno della maggior parte degli italiani è quello di riuscire adincon qualche anno di anticipo rispetto a quanto è stato stabilito dalla legge Fornero. Prima della legge dell’ex ministro del lavoro, infatti, molti riuscivano ad accedere allaanche a 60 anni o prima.