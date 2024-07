WWE | Prima conquista per Stephanie Vaquer niente cambio di ring-name per lei

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) A meno di 48 ore dalla firma a sorpresa per la WWE, dopo aver combattuto per la concorrenza a Forbidden Door contro Mercedes Moné,debutterà quest’oggi nel primo dei due live event del weekend che la federazione terrà a Città del Messico, mentre domani sera la carovana della promotion di Stamford si esibirà in quel di Monterrey. L’ex CMLL e NJPW, secondo il report del Wrestling Observer, manterrà tra l’altro il proprio, prassi non comunissima dopo il passaggio nella major guidata da Triple H, visto che quest’ultima tendenzialmente cerca di registrare i propri marchi per quanto riguarda lottatori e lottatrici. La certezza l’avremo però nella notte, quando le prime immagini ed i primi video dellaverranno pubblicati sui vari social, con la WWE pronta a presentarla al grande pubblico, in vista di un possibile approdo a NXT (dopo la presenza della cilena nel backstage di Heatwave dello scorso weekend).