Wimbledon 2024 | programma orari e ordine di gioco domenica 14 luglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Il, glie l'didi, per quanto riguarda la giornata di14. Di scena la finale del singolare mashcile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che si ritrovano a contendersi il titolo dodici mesi dopo il trionfo del giovane tennista spagnolo in 5 set. Ma c'è spazio anche per la finale del doppio misto, dove la coppia messicana formata da Gonzalez e Olmos sfiderà il polacco Zielinski e la cinese di Taipei Hsieh.14) CENTRE COURT Ore 15:00 (3) Alcaraz vs (2) Djokovic a seguire – Gonzalez/Olmos vs (7)Zielinski/Hsiehdi14