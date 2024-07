Verdure in padella | gustose croccanti e salutari

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 luglio 2024) Leinsono un contorno gustoso e croccante, pronto in meno di 20 minuti. Per ottenerle il risultato perfetto, dovremo porre molta attenzione ai diversi tempi di cottura. Se rispetteremo ogni passaggio, non falliremo! Possiamo dedicarci alla pulizia e al taglio di ogni verdura mentre quella precedente inizia a rosolare in, per non perdere tempo e velocizzare il tutto, ma anche per evitare che ossidino a contatto con l’aria. Una volta pronte possiamo consumarle subito, calde e fumanti, ma sono buonissime anche a temperatura ambiente o fredde. Rosmarino e basilico le rendono profumatissime e irresistibili. Si conservano per un massimo di 2 giorni in frigorifero e sono perfette per accompagnare secondi di carne o di pesce.