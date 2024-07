VBS sconfitta dal Catania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) FARMAè VIAREGGIO 5 DOMUSBET.TV6 FARMAÈ VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu Moreira, Zè Lucas, Remedi, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Manfredi. All. Corosiniti. DOMUSBET.TV: Padilha, Fred, Farinha, Caique, Josep Jr, Ponzetti, Be Martins, Percia Montani, Catarino, De Nisi, Campagna, Barbagallo. All. Santos. Reti: 4’ pt Ozu Moreira (V), 4’ Farinha (C), 11’ Fred (C), 12’ Ponzetti (C); 1’ st Zè Lucas (V), 3’ Zè Lucas (V), 11’ Percia Montani (C); 1’ tt Fred (C), 3’ Carpita (V), 4’ Caique (C), 12’ Léo Martins (V). Note: ammoniti Rombi (V), Remedi (V), Ponzetti (C) e Zè Lucas (V). Parziali frazioni: 1-3 pt, 2-1 st, 2-2 tt. CIRÒ MARINA (CROTONE) – La 18ª sfida in 15 anni di storia del beach soccer italiano tra Viareggio e(recupero della 3ª giornata della Poule Scudetto di Serie A), ha sorriso agli etnei, che hanno superato i bianconeri come già in Supercoppa.