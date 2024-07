Vacanze e truffe estive i consigli della Polizia postale toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024) FIRENZE –e rischi per gli utenti: ecco iper prenotare le propriein sicurezza. Attraverso la consolidata esperienza investigativa acquisita e la specifica conoscenza delle più comuni modalità utilizzate dai truffatori per carpire la buona fede degli acquirenti, laper lamette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali e la protezione da frodi e rischi negli acquisti. Nel corso del 2023, infatti, laha trattato, a livello nazionale, più di 16mila casi dionline, di cui oltre il 60 per cento è costituito proprio dallein commercio elettronico (cd. ‘e-commerce’), tra cui rientrano anche quelle per l’acquisto di beni e di servizi immobiliari legati all’affitto di ‘casefantasma’.