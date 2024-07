Tentato omicidio a Roma lite finisce a coltellate | 28enne in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 luglio 2024) Unaè finita ae unè rimasto gravemente ferito. È successo ieri pomeriggio, venerdì 12 luglio verso le 15.30, in via Scarpanto, nei pressi di un bar. Dapprima s’è verificato un alterco in strada tra due uomini nel corso del quale sono volati insulti. A un certo punto laè degenerata al punto che uno dei due, un ragazzono di 28 anni, con precedenti, è rimasto ferito mediante arma da taglio, agli arti superiori.– foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comSul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ferito presso il Policlinico Umberto I ine successivamente presso Policlinico “Gemelli”, ricoverato per le gravi lesioni riportate, con prognosi di 50 giorni, al momento non in pericolo di vita.