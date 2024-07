Sequestro dei chioschi sul Lungomare Venanzoni | Attenti agli onesti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La chiusura deisuldi Napoli è un provvedimento che lascia spazio a non poche riflessioni. La legge non ammette ignoranza ancor meno, aggiungerei, illegalità. Ma se è vero che è necessario un pugno di ferro, forte e deciso per contrastare le irregolarità che purtroppo creano ombre nella nostra splendida città, è anche vero che non è sempre opportuno fare di tutta l’erba un fascio”. Lo sottolinea, in una nota, Diego, consigliere regionale della Campania “gruppo De Luca Presidente”. “Non dimentichiamo, infatti, che tra gli abusivi a cui giustamente è stata sequestrata la struttura, esistono famiglie che da anni lavorano in possesso di atti autorizzativi per svolgere la loro attività ad oggi negata in quanto il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ha individuato tra le aree interdette via Cristoforo Colombo, Viale Dohrn, via Francesco Caracciolo, via Partenope e zone limitrofe, via Nazario Sauro, via Acton e Piazza Vittoria e prevede che l’operatore commerciale sosti nello stesso punto per non più di due ore – spiega – Dunque dopo anni l’amministrazione decide di cambiare passo e non rilasciare più le concessioni almeno per quegli operatori che si sono distinti per aver rispettato le regole.