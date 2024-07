Rai condannata per comportamenti antisindacali durante lo sciopero del 6 maggio | cosa era successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Il tribunale del lavoro di Roma ha condannato la Rai per aver avutoloorganizzato lo scorso 6dall’Usigrai, il principale sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai. Perché la Rai è stataperL’azienda è statain particolare per non aver fatto leggere in onda le motivazioni dello. Il 6molti e molte giornaliste della Rai non lavorarono per protestare contro varie questioni che riguardavano la stabilizzazione di alcuni contratti, ma anche contro «il controllo asfissiante del lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo»: quest’ultima fu la motivazione più discussa, anche perché i giornalisti inorganizzarono una conferenza stampa in cui raccontarono vari tentativi di censura e condizionamento del loro lavoro attribuiti a influenze del governo.