Patrioti europei sì ma per difendere quale patria?

(Di sabato 13 luglio 2024) La nascita dei così dettiin Europa è una delle notizie politiche più interessanti della settimana. I, in Europa, hanno diversi parlamentari, non conteranno molto perché saranno fuori dai giochi, ma dal punto di vista mediatico avranno i mezzi per provare a movimentare il quadro politico puntando su una vecchia battaglia: l'antismo. Quello che unisce Orbán, Salvini, Le Pen e anche Vox, il partito di estrema destra spagnolo che ha tradito Meloni uscendo da Ecr per entrare a far parte dei, è questo, prima di tutto. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis È un'idea dell'Europa diversa rispetto a quella che hanno i partiti che dovrebbero far nascere la nuova maggioranza europea.