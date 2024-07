Pantani i pm di Trento riaprono l’inchiesta sul Giro ’99

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Riaperto il caso Marco. La Procura diè tornata a indagare suld’Italia 1999: il nuovo fascicolo, affidato alla pm della Dda Patrizia Foiera riguarda l’ipotesi di un presuntodi scommesse clandestine legate alla camorra che puntava a boicottare la vittoria finale del Pirata. L’indagine è a modello 44, ossia senza titolo di reato e senza indagati. Il pm ha comunque già sentito parecchie persone e ne dovrà sentire altre per cercare di ricostruire il presuntodi scommesse clandestine. Da quanto si è saputo, ieri mattina Vallanzasca, che si trova in condizioni di salute precarie, non sarebbe stato in grado di rispondere alle domande della pm Foiera. Il primo a parlare della vicenda fu proprio Renato Vallanzasca, criminale italiano condannato per omicidi, sequestri di persona e rapine.