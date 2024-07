L' uomo d' acciaio | Zack Snyder condivide un' immagine inedita di Henry Cavill nei panni di Clark Kent

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 luglio 2024)ha recentemente svelato una fotodineidi/Superman, che mostra l'iconico supereroe a lavoro in fattoria.ha recentemente svelato una fotodineidi/Superman, che mostra l'iconico supereroe in un abbigliamento casual da fattoria che sottolinea le sue origini di Smallville.ha condiviso l'sul suo account Vero. Questo nuovo scorcio aggiunge un tocco più umano alla rappresentazione di Superman da parte di, iniziata con L'd'del 2013, che ha suscitato polemiche per il suo contegno percepito come più freddo rispetto alle versioni precedenti, come quella di Christopher Reeve negli anni '80 e di Tom Welling in Smallville.