LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | la UAE Emirates controlla il gruppo a 30 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA FEMMINILE DALLE 10.40 16.53 Il gruppo ha 1' 30" di ritardo dalla testa della corsa. 16.51 Terminata la discesa. Ci saranno ora una decina di chilometri di falsopiano prima dell'ascesa finale. 16.49 Questa la volata vinta da David Gaudu in cima al Col d'Hourquette d'Ancizan: @DavidGaudu takes 5 points at the top of the Col d'Hourquette d'Ancizan ahead of @LazkanoOier (nice move) @DavidGaudu prend 5 points au sommet du Col d'Hourquette d'Ancizan juste devant @LazkanoOier (super virage)#TDFpic.twitter.com/JKM8YeiOcN —Tour de France(@LeTour) July 13, 2024 16.48 Mancano 20 km all'arrivo. 16.47 Questi i cinque corridori che guidano la corsa: Michal Kwiatowski (Ineos Grenadiers), David Gaudu (Groupama FDJ), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Oier Lazkano (Movistar Team) e Louis Meintjes (Intermarché – Wanty).