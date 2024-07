La ribellione al tappo attaccato alla bottiglia | ecco chi non applicherà la regola Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) In Italia la questione era stata discussa dLega e in particolare da Matteo Salvini nel periodo delle votazioni europee. I tappi di plastica che non si staccano dalle bottigliette erano così diventati una battaglia della recente campagna elettorale, con tanto di manifesto immediatamente virale sui social. E qualche giorno fa, con esattezza il 3 luglio, il panorama dei prodotti PET venduti nell'UE ha visto una vera rivoluzione. Tutte le bottiglie di plastica, da direttiva comunitaria, dovranno d'ora in poi presentare i cosiddetti tappi solidali. Si tratta dei famigerati tappi che non si staccano, tanto criticati da chi li trova scomodi rispetto ai tradizionali che, però, talvolta finiscono dispersi nell'ambiente. I favorevoli sostengono che il caso è di facile risoluzione.