La finale di Berlino Un principe un re e due premier per Spagna-Inghilterra 

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - IlWilliam e il re Felipe VI, ilbritannico Keir Starmer e quello spagnolo Pedro Sanchez: il palco delle autorità sarà al massimo livello per ladegli Europei tra Inghilterra e, in programma domenica alle 21 all'Olympiastadion di. Sul lato inglese è stato deciso di mettere da parte la scaramanzia per 58 anni di attesa di un trofeo e verranno 'schierati' l'erede al trono accanto al nuovolaburista. William è il presidente della Football Association, è un appassionato di calcio e tifa Aston Villa fin da bambino. Ha già assistito alle partite contro la Danimarca e contro la Svizzera nei quarti di. Starmer è ancora più tifoso e spesso è in tribuna a seguire il suo Arsenal con il figlio adolescente.