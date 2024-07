Jasmine Paolini nel ‘Tempio del Tennis’ alla ricerca dello Slam pronta a scrivere un altro pezzetto di Storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Sabato 8 giugno avrebbe dovuto essere, nel pensiero collettivo, l’apice della carriera di. D’nde, per una ragazza 28enne che fino allo scorso mese di dicembre non aveva mai raggiunto il terzo turno in un Grand, mai entrata nelle prime 25 del mondo e in grado di vincere un solo torneo WTA nel 2021 a Portoroz, conquistare una finale al Roland Garros e ottenere i risultati raggiunti nei primi 5 mesi di 2024 era un qualcosa di straordinario ma allo stesso tempo difficilmente ripetibile. Per fortuna, il lavoro quotidiano e la fiducia che le vittorie ti donano in questo sport – se combinate a un talento fisico/tecnico di base – bastano a volte per cambiare l’intero corso di una carriera. Da quell’8 giugno è trascorso poco più di un mese e la partita più importante perrischia già di non essere più quella del Philippe Chatrier contro Iga Swiatek.