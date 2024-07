Inter non solo Zanotti Altra cessione in programma oggi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) L’nella giornata diha comunicato laa titolo definitivo di Mattia, ma non sarà l’unicain. ATTESA – Giornate movimentate per l’, che in questa sessione di mercato sta lavorando intensamente nonper gli acquisti, ma anche per le cessioni dei giovani talenti rientrati dai prestiti. Dopo aver ufficializzato ladi Mattiaal Lugano, la dirigenza nerazzurra ha concluso un’operazione importante. Gaetano Oristanio, rientrato dal prestito al Cagliari, firmeràcon il Venezia, portando nelle casse del club milanese 5 milioni di euro.e nonnuova! Strategia chiara NUOVA– La scelta dell’di cedere Oristanio è parte di una strategia più ampia volta a valorizzare i propri giovani attraverso cessioni strategiche, spesso con la formula della recompra, che permettono di ottenere liquidità immediata senza precludere un possibile ritorno futuro del giocatore.