Inoki mostro sacro del rap Ospite a Santo Stefano insieme al genovese Guesan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Grande attesa aMagra per la seconda edizione di ‘Serata Rap-Parole in piazza’ che questa sera, alle 21, si svolgerà in piazza Matteotti. Sul palco, intervistato dal giornalista Damir Ivic, oltre a– rapper e cantautore della nuova scena– ci sarà un vero e proprio pioniere della scena rap italiana che vanta oltre 25 anni di carriera, oltre a collaborazioni con big come Bassi Maestro, Vacca, i Club Dogo e Salmo. Stiamo parlando di, noto anche comeNess e pseudonimo di Fabiano Ballarin. Nato nel 1979 a Lido di Ostia, si trasferisce poi con la famiglia nel capoluogo dell’Emilia Romagna diventando, a cavallo tra la fine degli anni’90 e gli inizi del nuovo millennio, uno dei maggiori esponenti della scena hip pop bolognese e contribuendo alla nascita della Porzione Massiccia Crew.