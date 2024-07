Hermoso le richieste spaventano il Napoli | l’idea di Manna per concludere l’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Mariocontinua ad essere nel mirino del. Il difensore spagnolo piace alla dirigenza, ma manca l’accordo per l’ingaggio. Il mercato delnon è di certo terminato. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina delporta con sé garanzie importanti, le quali però dovranno essere colmate anche tramite il mercato in entrata. Il club azzurro ha già battuto due colpi targati Marin e Buongiorno, per provare quantomeno a rinforzare uno dei reparti più in difficoltà: la difesa. Gli obiettivi della dirigenza non sono però ancora terminati, motivo per il quale potrebbe esserci addirittura un terzo colpo in entrata. Uno degli obiettivi porta il nome di Mario. Il difensore spagnolo, da diverse settimane, è finito sul taccuino del DSche stravede per le sue qualità.