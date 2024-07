Furti all’interno degli stabilimenti balneari due arresti a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024)(Lucca), 13 luglio 2024 – Due persone sono state arrestate con l’accusa di furto all’intero di alcuni. Nel primo caso i poliziotti sono intervenuti lungo la Passeggiata in seguito ad una segnalazione ed hanno colto il ladro in flagrante. Si tratta di un ragazzo marocchino di 21 anni residente a Massarosa che aveva rubato generi alimentari, alcolici e il fondo cassa del bar. Circa un'ora dopo, a 200 metri di distanza dal primo furto, è scattato l'allarme antintrusione in un altro stabilimento balneare. Agenti delle Volanti del Commissariato hanno subito notato che era stata gravemente danneggiata la porta d'ingresso e hanno trovato all'interno un altro marocchino, di 25 anni, che rovistava nel registratore di cassa da cui aveva già rubato il denaro oltre ad alcune bottiglie di alcolici.