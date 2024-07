Farmaci la banca dati Aifa si rinnova | arriva un’App per aggiornare i cittadini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladeidell’Agenzia italiana del farmaco () siper essere più vicina ai, anche tramite una app. Bastano infatti pochi click per essere aggiornati su caratteristiche e indicazioni terapeutiche, controindicazioni, interazioni con altri, rimborsabilità, eventuali effetti dopanti per chi pratica sport agonistico. E con l’app si può creare un armadietto personale deiche ricorda quando assumerli, perché la mancata aderenza alle terapie nuoce alla salute ma anche alla nostra economia, visto che fa lievitare di 10 miliardi i costi sociali e sanitari. Ma l’app fa anche altro: invia alert quando un farmaco viene sospeso o ritirato dal commercio, aggiorna costantemente i medicinali per i quali si registrano carenze, segnala icon effetti dopanti per chi fa sport a livello agonistico.