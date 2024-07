Elisa Longo Borghini in testa al Giro d’Italia | 1 su Kopecky si decide tutto all’ultima tappa La classifica generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)ha difeso di forza la maglia rosa e si conferma al comando delladelfemminile al termine della settima. La capitana della Lidl-Trek ha chiuso al terzo posto nella frazione che si chiudeva in vetta al Blockhaus, tenendo la ruota della belga Lotte, la quale ha però recuperato un paio di secondi in virtù degli abbuoni.indossa il simbolo del primato con un solo secondo di vantaggio nei confronti dialla vigilia dell’ultima frazione, dovepuò succedere. L’azzurra ha tutte le carte in regola per vincere una grande corsa a tappe, ma dovrà vedersela fino alla fine con un’avversaria davvero mirabolante. L’australiana Neve Bradbury ha vinto laregina di questa edizione della Corsa Rosa con 44” di margine su, riuscendo a recuperare parecchio in graduatoria: ora l’oceanica è terza con 49” di vantaggio su Pauline Rooijakkers, menter Julietta Labous occupa la quinta piazza.