Corriere dello Sport – Inter ufficiale Taremi | i dettagli del contratto

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 11:24:55 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: L’sul proprio sitoannuncia l’arrivo di Mahdi. Per l’attaccantefino al 30 giugno 2027. Come Zielinski, anche il centravanti iraniano – ieri le visite mediche – arriva all’da parametro zero dopo aver concluso la sua lunga esperienza con il Porto. 91 gol in 182 presenze dal 2020, la media di un gol ogni due partite, ora un nuovo campionato, la Serie A., la presentazione dell’Primo iraniano nella storia dell’è stato presentato così sul sitodei nerazzurri: “Tecnica, carattere e voglia di affrontare nuove sfide,è un giovane attaccante che spera di raggiungere il livello dei suoi idoli, fonte di ispirazione per lui: sono O Fenômeno Ronaldo e Ali Daei, il leggendario attaccante iraniano che ha segnato 108 gol per l’Iran”.