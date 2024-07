Commessa milionaria per Antonini Maxi appalto conquistato in Libia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Unaper il Gruppo. La storica impresa di Pertursola, da oltre ottant’anni attiva nel settore oil & gas, si è aggiudicato l’per la realizzazione di una nuova piattaforma di produzione gas da ventimila tonnellate che sarà installata al largo delle coste libiche. Nel dettaglio, il progetto per attività Epcic, cioè dalla progettazione alla costruzione dell’infrastruttura, l’installazione e la messa in produzione dell’opera, per un valore complessivo di 300 milioni di euro, è stato assegnato al consorzio formato da Gruppo, Rosetti Marino spa e Kerry project logitics Italia, da parte della società Mellitah oil & gas Bv - Lybian Branch (National oil corporation of Libya ed Eni North Africa; ndr).