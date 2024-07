Calciomercato Salernitana ecco un ex Juventus!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) La difficile situazione della società campana, con l’attuale proprietario che vorrebbe cedere rapidamente i campani dopo il mancato accordo con un fondo americano, non ferma ildella. Dopo il mancato arrivo di Andrea Sottil, spaventato appunto dagli orizzonti del club appena retrocesso in Serie B, alla guida delle trattative è rimasto Gianluca Petrachi che in queste ore ha chiuso per un calciatore ex, arriva Tongya (Credit foto – Getty Images)“Sono molto contento di tornare in Italia. Darò tutto per la maglia, sono consapevole di essere arrivato in una città molto importante“. Queste le prime parole di Fabio Tongya, ex prodotto del settore giovanile della, che nella passata annata si è messo in mostra nel campionato cipriota con la maglia dell’AEK Larnaca mettendo insieme sette reti.