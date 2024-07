Calcio femminile la classifica del girone dell’Italia prima dell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) La Nazionale italiana disi è portata a casa un risultato utile nella trasferta di Sittard (Paesi Bassi) nel penultimo turno delle qualificazioni agli Europei 2025. 0-0 in terra olandese e azzurre che, per quanto costruito nel primo tempo, avrebbero potuto anche chiudere lafrazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa le padrone di casa sono cresciute e soprattutto le qualità strepitose di Vivianne Miedema (attaccante del Manchester City) hanno creato non pochi problemi alla retroguardia nostrana, visto l’incrocio dei pali colpito nel secondo tempo dalla giocatrice neerlandese. Una partita in cui anche le decisioni arbitrali hanno fatto discutere, come nel caso di un fallo di mano solare nell’area di rigore delle Oranje e di un’espulsione (doppia ammonizione) di Agnese Bonfantini troppo severa.