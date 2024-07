Cabal l’Inter lavora alla formula | uno step prima dell’offerta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Juan Davidè uno dei nomi nuovi accostati alper quanto riguarda il ruolo di difensore sinistro. Un nome che prende sempre più quota secondo il Corriere dello Sport, con i nerazzurri che devono fare unodi proporre un’offerta al Verona. QUOTAZIONI IN RIALZO – Prende sempre più forza il nome di Juan Davidcome idea per il ruolo di braccetto sinistro al, necessità di mercato resasi sempre più pressante a causa del grave infortunio occorso a Tajon Buchanan nel ritiro del Canada durante la Copa America. Il colombiano, di 23 anni, è un nome nuovo rispetto a quelli usciti nelle scorse settimane, che potrebbe anche convincere Oaktree a investire su di lui vista proprio la giovane età. Tanto che la dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, contatti che proseguono anche in queste ore per cercare di trovare l’intesa con il giocatore.