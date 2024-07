Bper accordo su ricambio generazionale e premio aziendale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)generazione in, con 615 uscite su base volontaria e 460 nuovi posti di lavoro. Definito il(Vap) del 2024, da 1.850 euro complessivi (1.400 cash e 450 in welfare). E novità per la formazione e per il clima. È questo, in sintesi, il frutto di due accordi firmati nella primissima mattinata di oggi dai sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con i rappresentanti del gruppo. Lo annuncia la Fabi in una nota. Il primosul, è una estensione di quello firmato il 23 dicembre scorso. Si tratta di ulteriori 615 uscite che saranno scaglionate nel corso del 2025 e che oggi lavorano in tutte le aziende del gruppo che applicano il contratto Abi. Sono confermate tutte le condizioni del precedentee le garanzie in caso di modifiche al regime pensionistico.