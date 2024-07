Bozzoli una chiamata l' aria condizionata accesa e il cibo in frigo | come è stato trovato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Giovedì scorso il motore esterno dell'della villa sul lago di Garda di Giacomoera in funzione. Segno che qualcuno si trovava all'interno. Così i Carabinieri, già in zona perché insospettiti da una telefonata su una delle utenze intercettate, hanno perquisito le stanze della residenza e hannonel cassettone del letto, nascosto, il proprietario, 39 anni, condannato all'ergastolo per omicidio, latitante e ricercato da 10 giorni in tutta Europa e anche altrove. A rivelare uno dei particolari che avrebbero tradito, arree ora in carcere, sono alcuni quotidiani. .