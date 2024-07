Basta cellulari in classe | Valditara il ministro del c’era una volta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Devo ammetterlo. Lo dico senza offesa per le persone anziane dalle quali ho imparato e continuo ad apprendere valori esistenziali preziosi ma ilGiuseppe, 63 anni, talmi fa tenerezza proprio come quelli che si ritrovano al circolo dell’Mcl o dell’Arci e tra una giocata a scopa e l’altra ricordano i tempi in cui se andavi a casa e dicevi alla mamma che avevi preso una nota “prendevi pure il resto” o fanno memoria della pagella cartacea o ancora del vecchio diario. L’annuncio (perché in realtà i documenti non ce li ha mostrati) di una circolare che obbligherà al ritorno “del diario di unadove il bambino segna a penna che cosa deve fare e i compiti a casa per riabituare i nostri ragazzi a scrivere, al rapporto con la penna e con la carta”, ha qualcosa che non ha a che fare con la pedagogia ma con una pratica didattica nostalgica.