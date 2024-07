Arezzo idee per l’attacco | Gomez o Lescano Il bomber resta il primo obiettivo di Cutolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) di Andrea Lorentini Sistemata la difesa, nelle ultime 48 ore, con l’innesto di Del Fabro (ha firmato un biennale) e il ritorno di Coccia, dalla prossima settimana è attesa un’accelerazione per il centravanti. Sfumato Morra,ha ricominciato a tessere le fila per il. Sono diversi gli attaccanti che potrebbero dai gol pesanti che potrebbero fare al caso dell’ per età e prospettive. Stuzzica la fantasia l’argentino Facundo, 16 gol nell’ultima stagione a Trieste, ma in uscita dal club alabardato. I numeri dicono che è sempre andato in doppia cifra negli ultimi cinque campionati. Su di lui hanno messo gli occhi Avellino, Catania e Foggia e chissà che anche l’ vorrà inserirsi nella corsa al centravanti sudamericano. Un altro che sposterebbe gli equilibri è Guido, 15 reti a Crotone che già la scorsa estate era finito nel mirino dell’.