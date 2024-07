Aggredì un uomo a bottigliate arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Prato, 13 luglio 2024 – E’ statodalla polizia in provincia di Catania un 39enne cinese destinatario di un provvedimento di fermo perin concorso. L’indagine è coordinata dalla procura di Prato. Per l’accusa l’è colpevole di aver aggredito, insieme ad altri cinque connazionali, un altra persona, sempre di nazionalità cinese. Quest’ultimo, lo scorso 6 luglio, è stato colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un'arma da taglio, oltre che con calci e pugni. Il 39enne sarebbe quindi fuggito in Sicilia. Un fatto che potrebbe essere maturato nell'ambito di una faida tra opposte fazioni che si contendono il mercato delle grucce nella comunità cinese della città di Prato.