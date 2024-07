Situazione pesante Meteo cosa teme Paolo Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Caldo e bel tempo la faranno da padrone nelle prossime ore. Soprattutto al centro-sud. A nord, però, il maltempo si farà sentire nella giornata di venerdì e porterà ancora forti perturbazioni. Ne parladurante il suo consueto collegamento all'interno del Tg La7. "Si vedono molte più nuvole e non solo aldilà delle Alpi - spiega- C'è una zona estesa e intensa che interessa anche le regioni del nord Italia, in particolare le zone alpine e prealpine. In pianura non c'è nulla, al centro e al sud sempre cielo sereno. Venerdì rispetto alla previsione di ieri ci sarà qualdi meno: le zone alpine presentano fenomeni che possono anche essere intensi, con quantità elevatissime di precipitazioni. Questa è unadi maltempo, non si tratta di temporali del pomeriggio.