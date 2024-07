Serena Mollicone un omicidio senza colpevoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI -, 18 anni, scompare nel nulla venerdì 1 giugno del 2001. La studentessa, residente ad Arce, esce di casa di buon mattino per recarsi presso l'ospedale di Sora e sottoporsi a una ortopanoramica. Nel pomeriggio ha appuntamento con il fidanzato Michele Fiorletti per andare dal dentista.saluta il padre Guglielmo, maestro e titolare di una cartoleria, ed esce di casa. Sarà l'ultima volta che l'uomo vede in vita la sua secondogenita.effettua l'ortopanoramica ma poi di lei non si ha più traccia. Il padre e il fidanzato, insospettiti dal suo silenzio e dal fatto che non si sia né presentata all'appuntamento con il dentista e neanche abbia fatto ritorno a casa, decidono di recarsi intorno alle 20 presso la caserma dei carabinieri di Arce e sporgere denuncia.