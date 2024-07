Sequestrati 100kg di droga | Cinque arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Brillante operazione antidegli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara, coordinati dalla Procura di Roma, che durante diversi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto 5 persone perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo rende noto la Questura di Roma, in un comunicato. Nello specifico, i poliziotti del III Distretto sono giunti, a seguito di un’intensa attività investigativa, in via Publio Elio presso l’abitazione di un uomo, identificato per un 28enne albanese, dove hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, circa 979 panetti di hashish del peso complessivo di circa 72 kg, 13 sigarette elettroniche, nel cui serbatoio vi era liquido a presunto effetto stupefacente, diverso materiale per il confezionamento dellae circa 30.