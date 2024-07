Salute – Il Diabete nel 2022 ha interessato 39 milioni di persone Gli anziani del Sud i più esposti al rischio di sviluppare la malattia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) In Italia, secondo l’Istat, sono circa 3,9leche nelhanno dichiarato di avere il, ovvero il 6,6% della popolazione, e le proiezioni indicano che nel 2040 questa percentuale potrebbe arrivare al 10% se continuasse il trend osservato combinato con il rilevante impatto della dinamica demografica dei prossimi 20 anni., ilin Italia, una pandemia ‘complessa ed in continua evoluzione’ I numeri dell’Istituto nazionale di statistica sono contenuti nell’Italian Barometers Report ‘Dati sulin Italia, una fotografia su una pandemia complessa e in continua evoluzione‘, presentato nel corso del 17° Italian Barometers Summit 2024. Realizzato su iniziativa della senatrice Daniela Sbrollini, in collaborazione con Intergruppo parlamentare obesità,e malattie croniche non trasmissibili, Italian Barometers Observatory Foundation (IBDO Foundation), Istat, Università di Roma Tor Vergata–Dipartimento Medicina dei Sistemi, Coresearch, Crea Sanità e Bhave e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, l’evento vede la partecipazione di istituzioni, società scientifiche ed esperti per fare il punto sulla portata economica, sociale, clinica e politica delper implementare le politiche sanitarie sulnel nostro Paese.