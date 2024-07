Saluta amici immaginari | Capezzone non fa sconti a Biden L' affondo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) C'è incertezza sulle condizioni di salute di Joe. Il nome del presidente degli Stati Uniti, che in questo momento è sotto i riflettori del mondo intero, non fa che balzare agli onori di cronaca per passi falsi, gaffe e scivoloni vari. Il suo staff ha fatto sapere, a più riprese, che l'inquilino della Casa Bianca è tenuto con costanza sotto controllo da team di medici, ma non manca la perplessità tra i detrattori e tra i Dem. Questo è stato l'argomento lanciato sul tavolo del dibattito da Francesca Barra e Roberto Poletti. Daniele, ospite in studio, non ha fattoal rivale di Donald Trump: "Il poveroera chiuso nel suo seminterrato, leggeva discorsi preconfezionati da altri e li leggeva male. A volte, cosa impietosa, leggeva perfino la notazione a fine discorso.