Regina King si unisce ad Austin Butler e Zoë Kravitz nel thriller Caught Stealing

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024)affiancheràe Zoënel prossimo film diretto da Darren Aronofsky,. Il premio Oscar(Se la strada potesse parlare) affiancheràe Zoëin, il prossimopoliziesco di Darren Aronofsky per Sony Pictures, basato sui libri di Charlie Huston. Vincitrice di un Oscar e di numerosi altri riconoscimenti per il suo ruolo di supporto in Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, laha vinto anche quattro Emmy per il suo lavoro in serie come Watchmen, American Crime e Seven Seconds. Recentemente, ha interpretato la prima deputata nera d'America Shirley Chisholm nel film di Netflix Shirley dello scrittore e regista John Ridley, .