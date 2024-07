Rai condannata per comportamenti antisindacali

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nuovi problemi per la Rai: arriva la condanna pertenuti durante lo sciopero proclamato il 6 maggio scorso. In particolare, quello che l’Usigrai contestava era la messa in onda di Tg1 e Tg2 in versioni praticamente intatte nonostante l’agitazione sindacale. Oggi è arrivata la condanna del Tribunale civile di Roma che dà ragione al sindacato dei giornalisti Rai che, in una nota, scrive: ll giudice condanna la Rai per comportamento antisindacale durante lo sciopero del 6 maggio scorso. Il tribunale del lavoro di Roma ha riconosciuto che il 6 maggio sono stati messi in attoda parte della Rai. Nella foga di adoperarsi attivamente a boicottare lo sciopero della larga maggioranza dei giornalisti e delle giornaliste Rai ( il 75 % dei presenti ha scioperato), più di uno ha fatto cose che la legge non consente, e il ricorso alla giustizia del lavoro lo ha confermato.