Ragazza di 17 anni investita da un mezzo pesante a Romano | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024)di Lombardia. Unadi 17è indopo essere statada un camion questa mattina adi Lombardia. L’allarme venerdì (12 luglio) poco prima delle 8,30: l’incidente è avvenuto in via Duca d’Aosta all’incrocio con via Montecatini. La giovane è statada uned è stata ricoverata in codice rosso al Papa Giovcon traumi multipli da schiacciamento a bacino e arti inferiori. Illeso il conducente del tir (un uomo di 51). Sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica. I carabinieri di Treviglio si sono occupati dei rilievi e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. .