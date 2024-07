Prey - La grande caccia la recensione | un survival-movie poco ispirato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) I protagonisti di- Lasi schiantano a bordo di un aeroplano nel deserto del Kalahari, ingaggiando una disperata lotta per la sopravvivenza contro la natura e gli animali selvaggi. Su Italia1. Andrew e sua moglie Sue sono missionari cristiani che prestano servizio nelle martoriate terre africane: lui è un affermato chirurgo, lei si occupa dei bambini locali. Quando il Paese è teatro di violenti scontri, con i movimenti ribelli che arrivano a minacciare la loro missione, la coppia è abbastanza furba da comprendere di dover lasciare, seppur a malincuore, quella zona pericolosa, almeno momentaneamente. In- La, l'unica via d'uscita è rappresentata da un aereo ultra-leggero pilotato da Grun, che non si fa scrupoli nel chiedere un ingente pagamento per condurli verso una destinazione sicura.