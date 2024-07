Previsioni Meteo per il Weekend del 13 e 14 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quali sono leper ildel 13 e 14: si prospettano condizionirologiche variegate su tutto il territorio nazionale. Mentre il nord Italia dovrà fare i conti con una serie di temporali, il centro e il sud beneficeranno di giornate soleggiate e temperature elevate, ideali per chi ha in programma di trascorrere il fine settimana al mare. Sabato 13Crediti: Ansa – VelvetMagNord Italia Nella giornata di sabato, il nord Italia sarà caratterizzato da una situazionerologica instabile. Le regioni alpine e prealpine vedranno rovesci temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da grandinate. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 28°C, con un clima generalmente umido. Nelle zone di pianura, come la Lombardia e il Piemonte, si prevedono temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio.