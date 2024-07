Omicidio Mollicone assoluzione in Appello per i Mottola e i due carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) La 18enne fu uccisa ad Arce nel luglio del 2001. La sorella ha dichiarato: “Questa non è giustizia”., sono stati assolti ine i due. Il verdetto Il verdetto, come riporta Adnkronos, conferma quello di primo grado, ed è stato pronunciato dal presidente della Corte, Vincenzo Capozza, dopo circa tre ore di Camera di Consiglio. Il maresciallo deiFranco, il figlio Marco e la moglie Annamaria sono stati assolti.anche per iFrancesco Suprano e Vincenzo Quatrale. I sostituti procuratori generali Francesco Piantoni e Deborah Landolfi avevano chiesto la condanna a 24 anni per l’ex comandante della caserma deidi Arce, Franco, a 22 anni per il figlio Marco e per la moglie Annamaria.